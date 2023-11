VIDEO | Kindlalt Alcaraze alistanud Djokovicil on võimalus finaalis teha ajalugu

„See oli ilma kahtluseta minu parim matš sel turniiril,“ sõnas Djokovic pärast mängu väljakuintervjuus. Ta lisas: „See tuli õigel ajal: ma polnud kindel, milliseks mu enesetunne täna kujuneb, sest olin eelmises kolmes matšis väga palju tunde väljakul kulutanud. Võib-olla polnud ma teises ja eriti kolmandas matšis piisavalt terav, aga tänasele mängule läksin vastu õige mõtteviisiga. Teadsin, et see tuleb esimesest punktist alates väga intensiivne. Tal oli kohe avageimis murdepall. See on Carlos: ta teeb sellistes kohtumistes alati oma parima esituse. Üritasin sellega toime tulla ja samaga vastata. Mul õnnestus see, servisin tähtsatel hetkedel hästi. Arvan, et kallutasin matši enda kasuks siis, kui juhtisin 4 : 3 ja murdsin. Pärast seda mängisin veatult.“