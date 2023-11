Prantsusmaa lõi vähemuses lõpetanud Gibraltaril puuri palle täis ning sai rekordiliselt suure võidu

Lisaks Prantsusmaale oli suurepärane päev ka Eestil. Nimelt kindlustasid koha finaalturniiril Holland ja Šveits ning selge on ka see, et nendega liitub kas Horvaatia või Wales. See tähendab – uskumatu, aga tõsi –, et meie rahvuskoondis ei pääse play-off'i ehk kahe eduka mängu kaugusele EM-finaalturniirist ainult juhul, kui Ukraina võidab Itaaliat ja Moldova alistab samal ajal Tšehhi. Seejuures on mõlemas mängus kõigil neljal meeskonnal edasipääs kaalul.