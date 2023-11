Verstappen kirus Las Vegase etappi: kui oleksin fänn, siis teeksin selle koha pihuks ja põrmuks

Esimene vabatreening jõudis kesta kõigest üheksa minutit, enne kui see peatati. Carlos Sainz üle lahtise kanalisatsiooniaugu, misjärel sai tema masin nii kõvasti kannatada, et sellel oli vaja mootorit vahetada. See tähendas ühtlasi karistust: nimelt peab kvalifikatsioonis teise aja välja sõitnud Ferrari piloot alustama pühapäevast põhisõitu kümme kohta tagapool ehk 12. positsioonilt.