Kohutava visketabavusega Pärnu hävis koduväljakul Prometeile täielikult

Siim-Markus Post andis mängu järel Delfi TV otseülekandes mõista, et nii viletsat visketabavust ei saa Pärnu omale lubada. „Kui viskame nii halva protsendiga, siis ongi keeruline. Kaitses lasime neil visata 80 punkti – siis on nad võidetavad, me ei lasknud neil visata 100. Teadsime, et nad mängivad lihtsat korvpalli. Neil on korvi all korralikud suured kehad ja selle pealt nad alguses saidki lihtsalt kordusviskeid ja kui ise vastu ei pane, siis nii see vahe kärisebki,“ lausus ta.