Eneli Jefimova purustas Eesti rekordi, endine ujumisäss kiidab tema otsust jätkata sporditeed USAs

„Meil oligi treeneriga plaan, et ujun hommikul ja õhtul täiega. Aga ma ei teadnud, mida see võib tuua. Isiklik rekord oli mulle lahe üllatus. See on väga hea, et suutsin juba hommikul ujuda kiiremini kui kaks aastat tagasi,“ rääkis Henry Heina õpilane vahetult pärast etteastet Sõle spordikeskuses.

Sügisel 2021 oleks sama aeg lühiraja EMil kuldmedali taganud. „Vaatame, mis tänavu tuleb. Üritan ikka endast parima anda, samas ei saa ma kontrollida, kuidas teised ujuvad,“ lausus tunamullu EMil 1.04,25ga hõbemedali napsanud Jefimova, kes läbis laupäeva hommikul ka 50 meetrit selili isikliku tippmargiga 29,56.