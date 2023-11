Tänak: Katsuta ei pea minust möödumiseks erilist kiirust näitama

Ott Tänak ja Martin Järveoja püsivad küll Jaapani rallil vapralt viiendal kohal, ent saarlane on kindel, et varsti tõrjub kodupubliku ees kihutav Takamoto Katsuta nad kuuendaks. Kahjuks ei saanud me ka laupäeval ilma ohtlike olukordade ja skandaalideta.