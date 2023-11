Baskonia pikendas võiduseeriat, Raieste säras kahe pealtpanekuga

Moneke rõhutas kohtumise järel antud väljakuintervjuus, et neile tõi võidu see, et nad uskusid endasse.

„Treener on seda meile kogu aeg rääkinud: endasse tuleb uskuda,“ lausus nigeerlane. „Oleme tõestanud, et meis on potentsiaali. Pärast rasket hooaja algust oli palju neid, kes meisse ei uskunud, kuid ma arvan, et just see Barcelona üle saadud võit muutis nende arvamust.“

Nelja kaotuse kõrvale viienda võidu teeninud Baskonia on euroliigas kümnendal kohal, kusjuures sama saldo on ka Panathinaikosel, Monacol, Olympiakosel ja Fenerbahcel. ASEVLil on kirjas kaks võitu ja seitse kaotust, millega ollakse 18 meeskonna seas 17. kohal.