Rapla jäi taas võiduta. Laane: peame end kokku võtma ja sellest august välja ronima

Kodumeeskond suutis VEFiga enam-vähem sammu pidada vaid esimesel veerandajal, mis kaotati seitsme punktiga 15 : 22.

Teise veerandi keskel rebis Läti tiim vahe kahekohaliseks ning sealt Raplal enam tagasiteed ei olnud. Pikale vaheajale minnes juhtis VEF 44 : 28 ning kolmandal veerandil said nad korraks ette ka 21 punktiga. Tõsi, pärast Rapla 12 : 0 vahespurti said väljakuperemehed 2:39 enne veerandi lõppu vahe miinus kaheksa peale, kuid sellele vastasid omakorda 7 : 0 spurdiga lätlased ja nii juhtisid nad viimasele veerandile minnes ikkagi 60 : 45. Viimasel veerandil hoidsid nad kindlalt kätte võidetud edu ja kirjutasid tulemusega 85 : 71 tabelisse seitsmenda võidu.

„Mis siin salata, nad olid ikkagi meist selgelt sammu ees,“ nentis Rapla kasuks 11 punkti visanud Rait-Riivo Laane pärast mängu Delfi TV otse-eetris. „Kui nad ikkagi käigu sisse panid, oli meil suhteliselt raske neid pidurdada. Nad viskasid hästi, kontrollisid lauda. Meil oli igal pool raske.“

Meeskonnad tegid kahe peale 43 pallikaotust – Rapla 22 ja VEF 21. Mis selle põhjuseks võis olla?

„Eks see oli segu sellest, et VEF ilmselt oskas mingi hetk ette aimata, mida meie teeme, samas teadsime ka meie mingeid nende käike, mida suutsime võib-olla nende üllatuseks kinni panna. Saime sealt mingeid vaheltlõikeid. Aga selge, et neid pallikaotusi oli liiga palju,“ kostis Laane.

Võitjate parimana viskas Jaizec Jordan Lottie 17 punkti, Rapla resultatiivsemad olid Obrad Tomić ja Martin Paasoja 16 punktiga. Esimene võttis maha ka üheksa laupalli, Paasoja lisas viis lauapalli, kuus resultatiivset söötu ja seitse vaheltlõiget. Samas patustas Tomić ka seitsme ja Paasoja viie pallikaotusega.

Kui VEF on seitsme võidu ja kolme kaotusega turniiritabelis viies, siis viimati 22. oktoobril võidurõõmu tundnud Rapla paikneb kolme võidu ja üheksa kaotusega 12. kohal. Laane tunnistas, et kaotused on olnud väga valusad, sest enamikes kohtumises on nad mängus sees olnud ja kaotused on saadud päris lõpus või lisaajal.