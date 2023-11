ANALÜÜS | Tõupuhtaid oma kasvandikke napib. Mis klubid on panustanud Flora 15. meistritiitlisse?

Jalgpallisõbrad teavad, et Flora ajab Eesti asja. Nad ei kuluta niinimetatud emotsionaalset raha suvaliste välismaalaste palkamiseks, vaid on aastaid mänginud – ja edukalt – ainult kohalike meestega. Külalisesinejat nägi rohevalges särgis viimati aastal 2019, ent soomlasest kaitsja Anselmi Mikael Nurmela osutus pigem rollimängijaks.

Samas kerkib edu taustal aeg-ajalt päevakorrale teema „Flora ja noortetöö“. Et mitu oma kasvandikku neil siis ikkagi on ja nii edasi. Õhtuleht võttis meistermeeskonna koosseisu pulkadeks ja tulemus on teie ees.