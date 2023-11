Thomas Häberli: kui lased endale lüüa kaks liiga lihtsat väravat, ei saa esitusega rahul olla

„Mängime jalgpalli tulemuse peale. Neil oli [avapoolajal] kolm võimalust, meil oli üks, mille uskumatul moel eksisime (Vlasii Sinjavski lõi 5. minutil mõne meetri pealt palli tühjast väravast üle – M. T.). Ei saa tulemusega sada protsenti rahul olla. Mis puudutab esitust, siis... Nad võitlesid, mängisid oma võimete piiril. See pool oli okei.“

Mänguplaani ja selle õnnestumise kohta sõnas Häberli järgmist: „Tahtsime olla kompaktsed, julged, võidelda ja teha alates keskväljalt pressingut. See töötas üsnagi. Kaks ründajat tegid head tööd. Mida sügavamale langesime, siis vahetasime mängijaid ja võitlesime üksteise eest. Tahtsime võtta neilt ruumi ära ja olla ka ise mingites momentides ohtlikud, mitte ainult kaitsta. Ses mõttes oli hästi, aga nagu ennegi ütlesin, kaks liiga lihtsat väravat ja viga. Samas, mõned kutid on väga noored, neil on lubatud vigu teha.“