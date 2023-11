Rahvusvaheline alaliit teatas rassismiskandaali sattunud Mihkelsi karistuse

Nad said rahatrahvi, mille suurust UCI ei avaldanud, ja peavad läbima diskrimineerimisvastase kursuse. Nii Mihkels kui ka Thijssen tunnistasid UCI teatel oma viga ja aktsepteerisid karistust.

Kuigi ratturid said sotsiaalmeedias ähvardusi ja pidid tegu selgitama ka kohalikule politseile, ei tekkinud neil riigist väljumisega probleeme. Tõsi, turvalisuse huvides kandsid nad lennujaamas tavalisi, mitte tiimi logoga riideid.

Eestlane kinnitas skandaali puhkemise järel Õhtulehele, et tegemist oli rumala naljaga, plaanis polnud hiinlasi solvata. Tema ja Thijssen on ka sotsiaalmeedias teo eest vabandust palunud. Intermarché-Circus-Wanty on lubanud võtta kasutusele distsiplinaarmeetmed, kuid siiani pole nad mingist otsusest teada andnud. Õhtulehel pole õnnestunud tiimiga kuu aja jooksul ühendust saada.