Riismaa koduklubilt kindla kaotuse saanud Kalev/Cramo eurohooaeg on ilmselt läbi

Kalevil on kolmemeeskonnalises alagrupis pidada veel üks mäng: järgmisel teisipäeval mängivad nad Hispaanias Zaragozale, kes on seni võitnud kõik kolm matši. Eesti klubil on praegu tabelis kirjas üks võit ja kaks kaotust. Kuna Brindisit suudeti võita kodus kuuega ehk kahe mängu kokkuvõttes jäädi miinusesse, on edasipääs väga ebatõenäoline.