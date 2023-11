Keila lõpetas tartlaste pika võiduseeria. Margus Pahv: treener mainis juba enne mängu, et ta pole põhihooajal Tartule kaotanud

Tema hinnangul tõi neile võidu tugev algus. „Mängu algus loeb ikka kõige rohkem. Kapten ütles pärast soojendust ka, et peame teravust juurde panema. Tundub, et see aitas,“ selgitas ta.

Tartu ääremängija Hendrik Eelmäe tunnistas samuti, et määravaks sai algus. „Viimastes kohtumistes on meil olnud probleeme mängu algusega: oleme liiga uimased, nii oli ka täna. Nende parimad viskajad said kohe enesekindluse käia ja see tõmbas ka meeskonna käima. Sinna see mäng läks,“ tõdes ta.