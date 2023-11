OTSEBLOGI | Kuidas alustab Tänak Jaapani rallit?

Autoralli MM-sarjale pannakse punkt sel nädalavahetusel Jaapani etapiga. Kuigi maailmameister on juba selgunud, siis põnevust jagub sellegipoolest. Tänakule on see viimaseks ralliks M-Spordi eest, mullust triumfi asub kaitsma Hyundai esisõitja Thierry Neuville ning Toyota piloodid jahivad esimest võitu koduetapil. Õhtuleht hoiab lugejaid toimuvaga kursis otseblogi vahendusel.