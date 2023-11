Ralliekspert: võimalik, et Tänakul tuleb Jaapanis lihtsalt vastu pidada

„Valitsev [Jaapani] ralli tšempion ning eelmise MM-etapi võitja võib vabalt olla hooaja viimasel rallil favoriit. Raske on leida põhjuseid, miks ta ei peaks olema. Neuville armastab asfalti ning oktoobris oli ta Kesk-Euroopa rallil enesekindel. Ta teab, et on praegu oma võimete tipul ning usub, et Hyundai meeskond on võrdselt tugev. See võib olla teistele hoiatuseks ning tänavuse aasta kahe järjestikuse võiduga lõpetamine muudaks belglase hooaja palju ilusamaks,“ selgitas Bowen.

Ralliekspert lisas: „Tal on taas võimalik rikkuda ära Toyota pidu ning kinnitada enne Tänaku naasmist oma kohta Hyundai esisõitjana.“

Samas hindab Bowen kõrgelt ka Kesk-Euroopa rallil teise järjestikuse MM-tiitli kindlustanud Kalle Rovanperät. „Ta läheb hooaja viimasele etapile korraliku hoo pealt, kuid ehk on tal ka tõestamiskoht,“ arutles ta ning põhjendas: „Kesk-Euroopas võttis ta rahulikumalt kohe pärast seda, kui sai teada, et Evans oli avarii teinud. See tagas Rovanperäle tiitli, kuid etapivõidu andis ta sellega Neuville'ile. Kuna tal pole pinget peal, siis kavatseb ta Jaapani rallil kindlasti rünnata ning võitu sihtida. 12 kuud tagasi oli tema esitus siin tagasihoidlik.

„Rovanperä tundus olevat hädas ettevaatliku ja kannatliku stiiliga, mis oli Jaapani mägiteede lõpututes kurvides vajalik. Aga 23aastane soomlane ei tee tavaliselt sama viga kaks korda ning teadmine, et ta võib tuua Toyotale koduetapil esimese võidu, on ta nüüd eeldatavasti tihedas võidukonkurentsis.“

Kolmanda favoriidina tõi Bowen välja Elfyn Evansi. „Waleslane oli eelmisel aastal võidule väga lähedal, kuid selle röövis temalt viimasel päeval purunenud rehv,“ meenutas ta.

„Evans tuleb Jaapani rallile teadmisega, et sel korral on tal kiirust, et võita nendel unikaalsetel ja tehnilistel teedel Tiitlivõitluse on ta tiimikaaslasele Rovanperäle juba kaotanud, aga nii võimalus tuua Toyotale kodurallil võit kui ka eelmisel aastal tabanud ebaõnn võiksid talle piisavalt motivatsiooni.