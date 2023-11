ANALÜÜS | Tallinna Kalev sepistas suurüllatuse oma noortega – müüt või tegelikkus?

Esmaspäeval Õhtulehele antud intervjuus Kalevi spordidirektor Joel Lindpere seda ei toonitanud, kuid päev varem ERRiga suheldes kasutas ta korduvalt sõnapaari „oma noored“.

Paide Linnameeskonna spordidirektor Gert Kams tõstatas esmaspäeval Betsafe'i jalgpallisaates küsimuse: „Kes siis nendest oma kasvandikest mängis metsikult suurt rolli?“

Endine Eesti koondislane Tarmo Kink lisas: „Tegelikult see ei ole ju nii. Oma kasvandikega mängimine on see, et võtad kümme oma kasvandikku, paned Forsmani väravasse, siis mängid ja tuled kolmandaks. Kui on Ats Purje, Trawally, Kaljumäe, Sinilaid, Šapovalov, Klavan, Kovaltšuk… See pikk ründaja… Kiivit, kes lõi Kaljule võiduvärava. Ilmselt võin seda rida jätkata. Väga tublid, kõik on tore, aga ärme nüüd nii eufooriasse ka lähe.“

Õhtuleht jättis emotsioonid kõrvale ja uuris, mida kõnelevad faktid.