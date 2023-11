Austria kahevõistluskoondist tabas lühikese ajaga kaks tragöödiat

„Tänavune ettevalmistusperiood pole olnud kerge, saatus on meid kõvasti nöökinud,“ rääkis Austria meestekoondise treener Christoph Bieler eile toimunud virtuaalsel pressikonverentsil, kus Õhtuleht osales.

„Üks meie määrdemees ja tema tüdruksõber said Šveitsi Alpides jäälaviini tõttu surma. Oktoobri alguses kaotas peatreener Christopher Eugen mägedes oma abikaasa. Nii et treenerite tiimis pole praegu väga kerge olukord.

Christopher oli aastaid meie juht. Tema karjäär on olnud väga edukas. Nüüd peame hoidma kokku ja püüdma teha tööd, mida ta alati meie eest tegi. Iga tiimiliige püüab teha mingi osa tema ülesannetest. Samas hoiame temaga jätkuvalt sidet ja kaasame teda telefoni teel otsustusprotsessi. Ta hoiab ka ise meeskonnaga sidet ja on asjadega kursis.“

Austria väljaanne Kurier kirjutas õnnetuse järel, et Britta Maria Eugen kukkus mägedes 100 meetrit nõlvas alla ning päästjatel polnud teha muud, kui nentida tema surma. Eriti julmaks muudab juhtunu fakt, et see juhtus 11aastase poja silme all. Koondise määrdemees oli hukkunud mõni nädal varem.

Tagasilöökidest hoolimata kinnitas Bieler, et sportlased eesotsas MK-sarja tiitlikaitsja Johannes Lamparteriga on heas vormis. „Tundub, et meil on nüüd rohkem sportlasi, kes suudavad püüda kõrgeid kohti. Johanneski tegi oma töö pärast eelmise talve suurt edu korralikult ära. Olen kindel, et ta suudab taas parimatega võistelda,“ ütles Austria koondise treener.

Üks osa arengust olla ka see, et A-koondisesse kaasati kolm talendikat noort. „Tahtsime vanematele tegijatele natuke jalaga tagumikku lüüa ja neid survestada. Praegu tundub, et see oli hea otsus,“ lisas Bieler.

Meeste kahevõistluse MK-sari algab järgmise nädala lõpus Põhja-Soomes Rukal, kus on kavas kolm individuaalvõistlust: reedel uhiuus kompaktformaat, laupäeval vana hea Gundersen ning pühapäeval mass-start. Iga kord hüpatakse suurel mäelt. Eestit esindab Kristjan Ilves, kes saavutas mullu MK-hooaja kokkuvõttes viienda koha.