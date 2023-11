M-Spordi pealik usub, et meeskond suudab ka Tänakuta olla konkurentsivõimeline

Tiimipealik Richard Millener usub, et nad suudavad ka MM-sarjas olla ka edaspidi konkurentsivõimelised. Tänavu on Briti meeskond tootjate arvestuses 271 punktiga kolmandal kohal, kaotades Toyotale 233 ja Hyundaile 128 silmaga. M-Sport on teeninud kaks etapivõitu – mõlemad tõi neile Ott Tänak, kes triumfeeris nii Rootsis kui ka Tšiilis.

Sõitjate arvestuses on järgmiseks hooajaks Hyundaiga liituv Eesti ralliäss 162 silmaga neljandal kohal. Meeskonna teine piloot Pierre-Louis Loubet hoiab 29 punktiga 11. kohta, jäädes seejuures maha ka Rally2 masinaga kihutavast Oliver Solbergist, kel on kogutud 33 silma.

M-Sport arutab hetkel koostööpartneritega tulevikuplaane, Millener on varem öelnud, et väga tõenäoline on noorte sõitjatega jätkamine. Tema sõnul kuuluvad kandidaatide sekka nii 26aastane Loubet kui ka tänavu meeskonnas enamasti Rally2 masinaga kihutanud Adrien Fourmaux (28) ja Gregoire Munster (24).

„Need kolm sõitjat on meil loomulikult mõtteis, sest neil on autos kogemusi,“ vahendas Milleneri sõnu portaal Autosport.com. „Peame veel natuke vaeva nägema, et saada eelarve järgmiseks aastaks paika. Aga usun, et kui noored piloodid saavad tihedamini etappidel kihutada, siis saame sellega näidata, milleks nad võimelised on. See on ka meie eesmärgiks.“

Tema hinnangul võiksid meeskonna piloodid järgmisel hooajal võidelda etappidel poodiumile jõudmise nimel. „Usun, et poodiumikohad on neile saavutatavad, kui nad mõistlikult sõidavad. Üldvõidu saavutamine oleks juba järgmine samm, aga pole ühtki põhjust, miks me ei suudaks olla konkurentsivõimelised,“ lausus Millener.

Mulluse hooaja lõpus pidas M-Sport läbirääkimisi Oliver Solbergiga. Kuigi tänavu WRC2 sarjas Škodaga häid esitusi teinud 22aastane rootslane võiks meeskonda suurepäraselt sobida, on koostöö siiski tõenäoliselt välistatud. Nimelt toetab noort pilooti energiajoogifirma Monster Energy, M-Spordi sponsoriks on aga Red Bull – tõenäoliselt ka järgmisel hooajal, kuigi Millener ei saanud seda veel kinnitada.