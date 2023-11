Märten Kuusk Ungaris pingile vajumisest: ma ei taha sellega leppida, aga suhtumise muutumine tähendaks loobumist

Nii mõnigi Eesti jalgpallur on kogenud, et elu piiri taga ei pruugi olla just meelakkumine. Viimastel kuudel Ungaris mänguajata jäänud Märten Kuusk räägib, kuidas on muremõtetest võitu saanud ning millise hoiakuga nüüd iga päev treeningule läheb.