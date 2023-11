Tänak: eesmärk on Jaapanis lõpetada hooaeg tugeva tulemusega

„Ootan Jaapanit väga. Mulle väga meeldib sealne köök, aga ka loodus muutub sel aastaajal ilusaks. Ööd on praegu seal üsna külmad. Jaapanis on tavaliselt aeglasevõitu ja väga tehnilised metsateed, aga kuna need on kitsad, siis pole eriti võimalik ka lõigata. Võtsime Kesk-Euroopa rallilt maksimumi ning eesmärk on lõpetada hooaeg tugeva tulemusega,“ lausus Tänak meeskonna pressiteate vahendusel.

M-Spordi pealik Richard Millener loodab, et hoolealune jõuab viimasel rallil poodiumile. „Suurepärane on olla taas Jaapanis. See on väga põnev etapp. Katsed tunduvad olevat isegi keerukamad kui eelmisel aastal, mis muudab selle veel raskemaks. See on meie viimane ralli Oti ja Martiniga, seega loodan, et nad suudavad heade tulemuste seeriat jätkata ning jõuda kolmandat korda järjest poodiumile. Pärast seda soovime me neile tulevikuks parimat,“ sõnas ta.