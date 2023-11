ANALÜÜS | Ajalooliselt omanäoline jalgpallihooaeg. Miks löödi nii vähe väravaid?

Palusime selleks taas appi jalgpalliportaali Soccernet.ee ajakirjaniku Ott Järvela, värske Eesti meistrimeeskonna FC Flora abitreeneri Joel Indermitte ning endise Eesti koondislase ja praeguse ERRi stuudioeksperdi Rimo Hundi.

Kunagi varem pole löödud keskmiselt mängu kohta nii vähe väravaid

Mõneti võib seda pidada antirekordiks, kuid liigatabelit vaadates on sellel ka positiivne külg. Nimelt näitab see, et tõusnud on kaitsemängu tase. Kõige rohkem pidi tänavu palle väravast välja korjama Tartu Tammeka – 65 tükki (keskmiselt 1,81 mängu kohta).

Seda on selles arvestuses viimaseks jäänud meeskonna kohta samuti rekordiliselt vähe. Võrdluseks: 2011. aastal tehti toonase punase laterna Lasnamäe Ajaxi vastu skoori 192 korral ehk ligi kolm korda rohkem.

Ka sel hooajal viimaseks jäänud ning järgmiseks aastaks esiliigasse tagasi kukkunud uustulnukal Harju JK Laagril oli kiiduväärt kaitsemäng. Neile löödi 61 väravat (1,69), mis on vähim, mida on suudetud viimase koha saanud meeskonna vastu.

Harju kapten Andres Järve ütles eelmisel reedel Õhtulehele, et nad on aegade tugevaim meeskond, kes on välja kukkunud. Tuleb välja, et need polnud tühjad sõnad: kui tutvuda meistriliiga ajalooga, siis puhtstatitiliselt on tal tuline õigus!