Nikolai Novosjolov: kui naiskonna huvides on, et Katrinat seal pole, siis minugipoolest

Möödunud hooaja trauma tõttu suuresti vahele jätnud epeevehklemise olümpiavõitja ja -pronks Katrina Lehis (28) on vehelnud sügisel niivõrd edukalt, et on roninud koduses edetabelis seitsmendalt kohal teiseks. Mis viib meid probleemse teema ehk naiskonnani.