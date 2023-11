Debütant Jürgensile valmistab rõõmu pidev suhtlus Häberliga, aga muret napp mänguaeg koduklubis

Enne esimest treeningut Eesti A-koondislasena rääkis 20aastane Jürgens positiivsest suhtlusest koondise peatreeneri Thomas Häberliga ja mitte nii positiivsest profikarjääri algusest Ungaris, aga ka sellest, milliste katsumustega on meeste jalgpalli sukeldudes pidanud silmitsi seisma.

Muuhulgas on noor ründaja mõistnud, kui olulist rolli etendab jalgpalluri arengus see, et ta peas kõik korras oleks.