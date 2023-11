Viimsi purustanud Tartu pikendas võimsat võiduseeriat

„Mängu alguses vaatasid meie mängijad ilmselt, et vastas on küllaltki noor meeskond ja võib-olla saab nende vastu ka lihtsamalt hakkama. Aga meie tasemel on nii, et kui me ei anna endast 100%, siis ei pruugi me sugugi palju paremad olla kui kodus mängivad nooremad vastased. Peame sellest aru saama, et tuleb kohe avaminutitest ennast maksma panna, mitte nii, et anname neile kindluse kätte ja siis peame tegema topelttööd, et mäng enda kätte saada ja sellest rõõmu tunda. Aga lõpuks saime oma asjad toimima ja korraliku võidu kirja,“ sõnas Vetra meeskonna pressiteate vahendusel.