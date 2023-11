Tõhusad treeningud Trinidadi ja Tobago staariga aitasid Eesti tippujuja uuele tasemele

Kui Ralf Tribuntsov detsembris 2018 tippujumisest loobus, ütlesid asjatundjad üksmeelselt, et andekas sportlane pole veel oma võimete laeni küündinud. Nende arvamus sai kinnitust mullu novembris, kui rakverlane naasis edukalt võistluskarussellile ja püstitas Eesti rekordi. Nüüdseks on ta aga jõudnud nii heasse hoogu, et võtab sihikule lühiraja EMi finaalikoha(d).