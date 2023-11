GALERII | Kontaveit pani oma karjäärile imelise lahkumisetendusega punkti. „Publiku kaasaelamine ja aplaus oli selline hetk, mis jääb kindlasti meelde.“

Kohtumine ise oli väga põnev, võitluslik ja professionaalne. Hetkekski ei meenutanud see sõumatši, kus mängijad ei keskendu üksteise alistamisele ja üle trumpamisele, vaid üritavad lihtsalt publiku meelt lahutada. Vastupidi: kuigi ka Kontaveidi ja Jabeuri lahingut võib iseloomustada sõnaga meelelahutuslik, oli näha, et mõlemad tahtsid ikkagi võita ning Tuneesia tennisetäht ei tulnud elus esimest korda Tallinna, et mängus oma sõbrannale armu anda.

Seda, et kohtumine oli tõepoolest pingeline, peegeldab hästi ka tulemus. 6 : 4, 4 : 6 ning kiire lõppmänguna lahendatud viimane sett Jabeurile 10 : 7. Ainus, mis seda profimatšist eristas, oli tavapärasest pidulikum ning emotsionaalsem õhkkond. Ka Kontaveit ise tunnistas, et pidi korduvalt võitlema pisaratega ning lisas, et publiku kaaselamine ja aplaus jääb talle õhtust kindlasti meelde.