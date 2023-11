Kalle Rovanperä ja Toyota on auto arendamise osas eriarvamusel

„Vaadates Monte Carlo suunas, oleme oma olukorraga üsna rahul. Tegemist on keerulise ralliga ja sestap eelistame auto hoida sellisena nagu ta praegu on. Pigem keskendume õigete rehvilahenduste leidmisele,“ ütles Toyota tehniline direktor Tom Fowler Dirtfishile.

„Loomulikult tahan, et need muudatused jõustuks võimalikult kiiresti. Pean seda täiesti normaalseks sooviks,“ sõnas 23aastane ralliäss. Ta lisas: „Olen endiselt üsna kindel, et liigume õiges suunas. Auto on töökindel, seega tuleb lihtsalt hästi sõita.“