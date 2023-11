Dina Ellermann võistles seitse kuud rasedana, sai tütre ja istus kiiresti sadulasse tagasi. „Tippu jõudmiseks on vaja tahet, usku ja töökust.“

„Tennisereketiga on ju lihtne. Paned nurka, kui ei kasuta, aga süüa see ei küsi. Hobune küsib. Ja ei tasu ära unustada ka veterinaaria arveid,“ lisab Dina Ellermann. Ometi ei pea ta raha määravaks takistuseks, kui ollakse valmis tegema metsikult tööd. Tõsi, sponsorid kindlustavad seljatagust ja võimaldavad sõitjal paremini treeningutele keskenduda.

Üks koledamaid asju, millega ratsanikul silmitsi tuleb seista, on hobuse surm. „Minu esimene GP hobune Landy's Akvarel suri eelmisel aastal haiguse tõttu. Tema kaotus oli väga valus ja hobuse surma ei tahaks üldse kogeda, kuid kahjuks pole keegi surematu. Hobune lahkus mu elust ja siis sündis mulle tütar,“ sõnab Ellermann.

Oma teiseks olümpiaks valmistumisel on ärevust vähem. Dina Ellermann tunneb rahu, sest saab tänulik olla perekonna, armastava kaaslase, sõprade ja hobuste eest. Aga viimastest on tegelikult puudu. „Juba Tokyos saime aru, et oleme hiljaks jäänud ja meil peaks olema rohkem noori hobuseid, mitte paar GP hobust. Tegelikult peaks mul olema viis hobust, kellega Grand Prix võistlustel sõita ning see mängib rolli tipus püsimisel. Kui on ainult kaks, siis ei vea nendega välja.“