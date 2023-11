Neuville rahuldub järgmisel hooajal vaid tiitliga: kas nüüd või mitte kunagi!

Hiljuti Kesk-Euroopa ralli võitnud Neuville on aastate lõikes hooaja lõpus alati tugev olnud ning see on andnud alust optimismiks, et küllap järgmine hooaeg saabub õnn ehk individuaalne MM-tiitel viimaks ka belglase õuele. Kuid võta näpust. „Jah, igal aastal on olnud nii, et alati tundub, et nüüd on asjalood hästi, aga aasta lõpeb ikka halvasti,“ nentis Neuville DirtFishi portaalile antud intervjuus ausalt ja ilustamata.

Enne tänavuse hooaja viimast etappi Jaapanis hoiab Neuville MM-sarjas kolmandat kohta. Tiitli kindlustanud Kalle Rovanperä on juba püüdmatus kauguses, ent teisel kohal paiknevast Elfyn Evansist lahutab teda vaid seitse punkti. Samas Tänak neljandana jääb Neuville'ist maha 22 punktiga.

Tõsi on samas see, et WRC sarjas esimesest tahapoole jäävate kohatadega võib suures plaanis lutsu visata ning sellise tasemega piloot nagu seda on Neuville sihib üksnes tiitlit. Kuid kui talt küsiti, kas ta usub, et just järgmisel aastal on ta piisavalt tugev, et esikoht viimaks ära võtta, vastas roolikeeraja, et tegelikult on ta selleks piisavalt tugev olnud juba varasematelgi aastatel.

„Kuid nii need lood on – ka Ott on proovinud kolmel viimasel aastal tiitlit võita, kuid ka teda pole edu saatnud,“ nentis Neuville.

Ent Neuville usub, et Hyundai tiimis toimunud muudatused, mille järel toimetab tiimipealikuna Cyril Abiteboul ning tehnilise direktorina François-Xavier Demaison, annavad põhjust enesekindluseks: ihaldatud tiitel tuleb lõpuks ära!

„Ma pole kunagi tundnud end nii kindlalt, kui nüüd, mil võtmeisikud on paika saanud. Koostöö toimib üha paremini ja kõik tahavad ka järgmisel aastal asjale tõsiselt pihta anda,“ lausus Neuville. „Nii et kas nüüd või mitte kunagi!“

Samas annab Neuville endale aru, et kui masinad järgmise aasta esimesel etapil Monte Carlo teedel vurama hakkavad, ei ole tal M-Spordis n-ö vaheaasta teinud tiimikaaslase Tänaku ees erilist edumaad.