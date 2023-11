39aastane Vassiljev on ülekaalukalt hooaja tulemuslikem mängija. Mida see näitab Eesti liiga taseme kohta?

Konstantin Vassiljev kuulub vaieldamatult Eesti aegade parimate jalgpallurite hulka. Kuid tõsiasi, et tal on koduses meistrisarjas 39aastasena ja keskpoolkaitses mängides väravaid ja väravasööte kokku kirjas pea kaks korda rohkem kui paremuselt järgmisel mängijal, paneb ikkagi ahhetama. Kas tegemist on puhtalt Kostja meisterlikkusega, mis pole aastatega kuhugi kadunud? Või ehk tuleks hoopis noortel mängijatel peeglisse vaadata – kuidas lubatakse endiselt teha mehetegusid kellelgi, kelle karjäär algas ajal, mil nad ise õppisid alles kõndima, palli toksimisest rääkimata?