Vägeva tiimi toel tippu pürgiv Johannes Erm: eesmärk on võita medaleid!

Eesti tippkergejõustiklased on varemgi igasuguseid tiime loonud, nüüd aga tehti midagi erilist – maailmatasemel mitmevõistlejat Johannes Ermi hakkavad abistama kümmekond mainekat asjatundjat. Tundub, et 25aastase sportlase selja taga on isegi vägevam meeskond kui kettaheite olümpiavõitjal Gerd Kanteril tõusutee alguses.