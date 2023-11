PUUST ETTE JA PUNASEKS! VÕI HOOPIS KOLLASEKS? Miks eemaldati väljakult Marcus Rashford ja Cristian Romero, aga Vladislav Kreida pääses

(Jalgpalli)kohtunike teema on kuum nii siinkandis kui Inglismaal. Aga et pakkuda kriitikalaviinile vahelduseks elu edasiviivat selgitavat lugemist, vaatleme, miks kolm mõne päeva jooksul vastukaja tekitanud pealtnäha nii sarnast olukorda on tegelikult ometi nii erinevad.