Kertu Jukkum seisab järgmisel suvel silmitsi oma tervisesportlase karjääri karmima katsumusega

Jukkum rõhutab, et tema puhul on tegemist ikkagi tervisesportlasega, kes oma katsumustel – olgu selleks tavaline jooksumaraton või näiteks Haanja 100 km pikkune ultrajooks – ei võistle. Tema eesmärgiks on distantsid lihtsalt läbida, ning läbida rahulikus ja mõnusas tempos, tervist mitte kahjustades. Tõsi, ta möönab, et saab aru ka nendest, kes võivad käsi kokku lüüa ja osutada, et kolmekordne ultratriatlon nüüd küll enam päris tervisesport ei ole.