ROHEINTERVJUU | Jetispordi maailmameister Jasmiin Üpraus: päris paljude Eesti veekogude kaldad on saanud puhtaks tänu meile

Kevadel kirjutas ta lõputöö pealkirjaga „Roheturunduse rakendamine Eesti tippspordis“, mille eduka kaitsmisega kaasnes ettevõtluskõrgkoolist Mainor ettevõtlus ja turunduse eriala bakalaureusekraad. Niisiis võtsime Üprausiga istet ning arutasime tipp(jeti)spordi ja roheteemade seoseid.

Ta ütleb, et mootorispordiga seoses levib palju väärarusaamu. „Lõputöö käigus sain aru, et meie võistluste jalajälg on üüratult väike ükskõik, mis muu asja kõrval. Näiteks vormel 1. See, et vormel sõidab ühe sõidu, tekitab minimaalse jalajälje transpordiga võrreldes (peab silmas F1 sarja logistikat – M. T.),“ osutas Üpraus.

„Kui hakata mõtlema, et oi, jetisport on nii kahjulik, kas sel on mõtet... Vastupidi, kui me sõidame ja püüame tähelepanu, on see positiivne, sest saame osutada probleemidele. Me oleme teadlikud, et võime tekitada probleeme, aga tegelikult on probleemiallikad veel seal, seal ja seal.“

Jasmiin, alustame su bakalaureusetööst. Lugesin selle läbi ja minu lühikokkuvõte kõlab: roheturundus puudub, mis on halb; rohepesu puudub samuti, mis on hea. Kas see on adekvaatne kokkuvõte või kuidas ise töö sisu kirjeldaksid?

Kõik ongi lapsekingades. Puudub teadlikkus, mis asi üldse on roheturundus ja mida need mõisted tähendavad. Kindlasti teadmatult tehakse mingeid asju, aga neid ei osata sildistada ega mõisteta, miks neid tehakse. Kõik näevad potentsiaali, et kui teha roheturundust ja kuvada oma tarbimisharjumusi, siis see võiks tuua kasu, aga seda ei tehta hetkel. Mingitel spordialadel kindlasti tehakse [rohe]programme, aga sportlasteni, tunnen, ei ole seda viidud ega seletatud. Nad on lihtsalt visatud sinna sisse, et tulge tehke.

Ühesõnaga, kuskil kontoris aetakse oma asja ja sportlased on kaasatud vaid näiliselt?