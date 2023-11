Kristjan Kitsing naaseb juurte juurde

205 cm pikkune ja 32aastane suur äär alustas hooaega lühiajalise lepinguga Kalev/Cramos, kus ta on mänginud ka suurema osa oma karjäärist. Tartust pärit Kitsing alustas meistriliiga tasemel mängimist Tartu esindusmeeskonnas hooajal 2008/2009 ning on Eestis mänginud veel Pärnu Sadama ning TalTechi ridades. Välismaal on Kitsing teinud ühe hooaja Taani liigas Bakken Bearsi eest ja ühe hooaja Leedus Vilniuse Rytase rivistuses. Kristjan Kitsing on pikalt mänginud ka Eesti koondises.

„Tore, et leidsime üheskoos võimalused Kitsingu tagasi Tartusse toomiseks. Mänguliselt annab see kindlasti ühe lisakäigu juurde. Tal on kogemusi ja võitjamentaliteeti ning tema meeskonda toomine näitab, et me tõesti pingutame selle nimel, et meistritiitel kevadel Tartusse tuua. Täname kõiki toetajaid, kes andsid oma panuse, et Kitsing Tartusse tulla saaks. Loodame, et see käik toob meeskonnale edu ja kõnetab Tartu publikut,“ ütles Talts.