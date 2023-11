Soomes kuldses kiivris särav Kristjan „The Man“ Kombe avab endale uusi uksi. Aga kuhu?

Kristjan Kombe elab ja mängib hokit Soomes juba alates 2014. aastast. Senine karjäär on kulgenud üles-alla - paari aasta eest debüteeris eestlane KHL-liigas, nüüd on astunud sammu tagasi, et teha siis kaks edasi.

Võimas hooaja algus on äratanud Kombe vastu huvi, aga kuhu teekond teda viia võiks, seda katab esialgu põnev saladuseloor.