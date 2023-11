Maailma parimat kahevõistlejat räsis enneolematu haigus, nüüd elab ta vanemate keldris

„Ma pole kunagi köhinud nii palju, kui viimase kaheksa nädala jooksul. Selline asi paneb küsima: „Mis toimub?“,“ rääkis Riiber Norra rahvusringhäälingule (NRK).

Tema organismis möllas rinoviirus, mis põhjustab enamasti ülemiste hingamisteede probleeme. Tippspordiga mittetegelevale inimesele polekski see suurem asi probleem, aga Riiberi jaoks ähvardas olukord võtta kriisimõõtmed.

Hommikused ja õhtused köhahood said niivõrd tavalisteks külalisteks, et Riiber hakkas muretsema egas tema kopsud pole jäädavalt kahjustunud. „Ma polnud midagi sellist varem kogenud. See oli kummaline tunne,“ avaldas ta.

Õnneks ei olnud tegu ületamatu probleemiga, vaid oktoobri keskpaigas sai ta tasapisi treeningutele naasta. Tippvormist, tõsi, olla asi veel kaugel. Igaks juhuks jätab ta vahele ka 18. novembril Beitostölenis toimuva kohaliku hooaja avavõistluse.

„Nüüd treenin palju,“ ütles Riiber. „Teen kaotatud aega pisut tasa. Treenin pisut rohkem kui muidu teeksin. See mõjutab lühiajaliselt mu hüppevormi [negatiivselt], aga loodan, et saan Kuusamo [MK-ks] kõik jälle paika ja olen taas adekvaatne kahevõistleja.“

Mis on selle hind? Riiber kolis pere juurest üheksaks nädalaks (!) ära vanemate keldrisse, et nullida haigestumise risk, mis kaasneb lasteaialapsega. Nimelt on tal kolme ja poole aastane tütar Ronja.

„See on raske,“ ohkas Riiber. „Õnneks kohtun nendega uuesti pärast Lillehammeri MK-etappi (ilmselt siis 3. detsembri õhtul – M. T.)“