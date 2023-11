Ott Tänak: M-Sport ei pakkunudki mulle uut lepingut

Niisiis naaseb Tänak aastase kõrvalepõike järel Hyundaisse, kus on vahepeal vahetunud rallitiimi võtmeisikud (tiimi juhib nüüd Cyril Abiteboul ja tehniliseks direktoriks asus Francois-Xavier Demaison). See lõigi eestlase taasliitumiseks soodsa pinnase.

„Tundub, et neil on selge visioon ja selged eesmärgid,“ märkis Tänak. „Ja see pole vaid jutt, sest tööd on juba taustal tehtud. Nad töötavad eesmärkide saavutamise nimel kõvasti.