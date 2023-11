Kläbo haigestus koroonasse, hooaja avastardid on küsimärgi all: eks me näe, kui kiiresti sellest jamast lahti saan

Norra ajalehes Verdens Gang kirjutatakse, et 27aastane Kläbo haigestus Itaalias kõrgmäestikulaagris. Ta tundis esmaspäeval end halvasti ning otsustas naasta koju Trondheimi plaanitust neli päeva varem. Täna hommikul andis viiekordne olümpiavõitja positiivse koroonatesti.

„Ma pole voodihaige, kuid ma pole ka terve,“ kurtis Kläbo. „See tähendab, et ma pole saanud treenida alates pühapäevast, mil tundsin, et mu keha pole sellises seisus, nagu ta peaks olema. Loodan, et vabanen [koroonast] nüüd võimalikult kiiresti.“

Kläbo oli plaaninud oma hooaega alustada kodumaal Beitostölenis 17.-19. novembrini toimuval võistlusel. Sellest nädal hiljem ehk 24.-26. novembril toimub Põhja-Soomes Rukal hooaja esimene MK-sarja etapp.

„Liiga vara on teha järeldusi selle kohta, kuidas see mu hooaja algust mõjutab. Beitostölen ja Ruka on nüüd küsimärgi all, aga eks me näe, kui kiiresti sellest jamast lahti saan,“ tõdes Kläbo.

Ta lisas: „Eesmärk on endiselt Beitostölenis starti tulla, aga ma ei saa veel otsust langetada. Kõige tähtsam on terveks saada. Ma ei tee midagi sellist, mis lubab [koroonal] mu kehasse jääda. Mu keha peab [võistlemiseks] olema sajaprotsendiliselt terve.“