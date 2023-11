Kanteri palvel Euroopa sportlaskomisjoni kandideerinud Talihärm: ma ei taha, et noored läbiksid samu kadalippe, mida mina

Sõna „tegutsev“ on siinjuures oluline, sest Venemaa passiga Jonathan Guerreiro ei saa praegu Ukraina sõja tõttu oma asejuhi rolli täita. Sportlaskomisjoni juhi teatepulga võttis Gerd Kanterilt üle Suurbritannia triatleet Alistair Brownlee. „Mina olen tema parem käsi,“ märkis Talihärm telefonitsi Õhtulehele.

Sportlaskomisjoni peamine funktsioon on olla laudade taga, kus toimuvad arutelud ja langevad otsused, ning viia sinna oma sisendit. Et atleetide vaade oleks esindatud, on nad omakorda jagatud teistesse Euroopa olümpiakomitee komisjonidesse. Talihärma sõnul võib aktiivne liige mõjutada protsesse väga palju. Niisamuti ollakse (info) vahendajad, suunajad ja sportlaste abilised kõikvõimalikes küsimustes.

Talihärm kuulub juba mõnda aega ka Eesti olümpiakomitee sportlaskomisjoni. Mis tõmbas teda rahvusvahelistesse tagatubadesse? „Praegune olukord on üsna motiveeriv,“ viitas ta keerulistele suhetele laskesuusatamise föderatsiooniga.