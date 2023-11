Bulgaarias särama löönud Karl-Johan Lips: „Korvpalluri kvaliteeti näitab stabiilsus. Tean väga hästi, kui kergelt hea minek võib kaduda ja sa võid auku sattuda.“

Kui FIBA Europe Cupi avamängus kaksikduubliga hiilanud Karl-Johan Lips päev hiljem Botevgradi Balkani peatreeneri Petar Zlatanovići poolt jutule kutsuti, lootis Eesti kossumees, et ehk lausutakse talle paar kiitvat sõna. Ent kus sa sellega! Zlatanović manitses hoopis eestlast, et see esitus juhuslikuks ei jääks, vaid et mees tõestaks ka järgnevates mängudes, et see ongi tema tase, mitte ühekordne nähvakas.