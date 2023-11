Ründetalent Oliver Jürgens võttis seekord koondisekutse vastu. Häberli: muidugi tahtis ta tulla!

Häberli soovis 20aastast ründajat koondisesse kutsuda juba oktoobrikuisteks matšideks Aserbaidžaani ja Taiga, ent toona palus Jürgens end mitte meeskonda kaasata, kuna vajas aega, et pärast operatsiooni vormi saada ja harjuda uue klubiga. Selleks uueks klubiks on Ungari kõrgliigas mängiv Ujpest, kelle eest on noormees vahepeal löönud ka esimese värava, kui skooris novembri esimesel päeval karikasarjas. Ujpesti esindustiimi eest on ta platsile saanud neljas liigamängus, klubi kolmandas liigas palliva duubli eest on aga kirjas kolm mängu ja kolm väravat.

„Muidugi!“ kinnitas Häberli koosseisu tutvustaval pressikonverentsil, et kui sedapuhku Jürgensiga koondisekutsest rääkis, oli noormees tahtmist täis meeskonnaga liituda. „Minu jaoks oli oktoobris tema eemalejäämisel loogiline põhjus: mängija tahab ju alati klubis mänguaega saada, vastasel juhul oleks ka rahvuskoondises raskem. Esmalt on tähtis seal treenida ja mängida ning hea rütm leida. Hea, et ta nüüd olemas on. Saame näha, kuidas läheb.“

Peatreeneri sõnul on ta Jürgensiga olnud pidevalt kontaktis ning ründaja ja rahvuskoondise teema pole nii keeruline, kui see varasemate juttude põhjal võib tunduda. Üks asi on ikkagi noortejalgpall, kus Jürgens oma Itaalia aastatel säras, kuid meestejalgpall on ikkagi midagi muud. „Ta oli päris avatud ja ütles, et nüüd on aeg tulla tagasi,“ märkis Häberli. See viimane lause oli ilmselt vihje sellele, et Jürgens on varem koondise sinist särki korra kandnud, 2018. aastal U16 vanuseklassis Poola vastu. Seejärel oli ta aga kõikide vanuseklasside koondisekutsed tagasi lükanud.

Mis puudutab Jürgensi võimalikku rolli A-koondises, siis Häberli sõnul on ründaja rahvuskoondises nagu iga teine mängija ja tema jaoks kehtivad samad reeglid. „Me teame tema kvaliteeti, ta on seda näidanud. Ta on tugeva egoga mängija, kuid see ongi ründaja jaoks väga oluline, eriti kui tahad mängida välismaal. Kui ta esineb hästi, saab ta meid väga palju aidata,“ lausus šveitslasest loots.

Thomas Häberli pärast oktoobrikuist mängu Aserbaidžaaniga. Foto : Janek Elson

Kui Jürgens on esimest korda koondises, siis vanameistrist kapten Konstantin Vassiljev peab vigastuse tõttu eemale jääma. Häberli rõhutas, et Vassiljevi roll pole oluline mitte üksnes väljakul, vaid ka väljaspool seda. Mänguplaani ei hakata Vassiljevi puudumisel küll ümber tegema, sest on teisi pallureid, kes võivad teda asedada, kuid Häberli jaoks on küsimus just Vassiljevi liidriomadustes.

„Teised mängijad peavad nüüd väljakul võtma selle võrra rohkem vastutust. On nagu on, ma ei hakka hädaldama. See ongi võimalus teistele,“ toonitas Häberli.