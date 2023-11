M-Sport astub pärast Tänaku lahkumist sammu tagasi

Briti meeskond oli lootnud, et neil õnnestub tänavu aidata Ott Tänakul tulla sõitjate arvestuses maailmameistriks. See tähendas M-Spordile suurt investeeringut, kuid paraku nende hooaeg ebaõnnestus. Eesti ralliässal oli aasta vältel pidevalt tehnilisi probleeme ning nüüd, kui sõita jääb veel üks etapp, on ta neljandal kohal, 73 punkti maas juba tiitli kindlustanud Kalle Rovanperäst.

Oktoobris selgus, et Tänak ei jätka järgmisel aastal nende juures, vaid naaseb Hyundaisse. M-Sport otsib aga endiselt asendajat. „Meile on see aeg aastast alati raske. Üritame saada eelarve kokku,“ tunnistas Millener Soome portaali Rallit.fi vahendusel. „Kuigi Ott lahkub meeskonnast, ei tähenda see, et me saame teda lihtsalt teise piloodiga asendada. Tippsõitjast ilma jäämine mõjutab paljusid asju.“

Milleneri sõnul uuritakse praegu, missuguseks võiks kujuneda nende rahastus järgmiseks aastaks. „Meie eesmärgiks on noorem võistkond – umbes nagu juunioride tiim,“ selgitas ta.

Soomlaste ralliportaalis kirjutatakse, et M-Spordil on võimalik jätkata Pierre-Louis Loubet ja Adrien Fourmaux'ga – seda aga mitte palgalisel kohal.

„Me pole praegu seisus, kus saaksime palgata tippsõitja. Peame olema realistlikud,“ tunnistas Millener. Ta jätkas: „Teame, et meil on piisavalt konkurentsivõimeline auto. Kui meil õnnestub noores tiimis arendada välja uus tippsõitja, siis oleks sellest ka meile kasu. Malcolm Wilson ja M-Sport on teinud seda aastaid. Mõnikord tuleb astuda sammu tagasi, et tekiks võimalus minna kaks sammu edasi.“