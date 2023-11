Neuville tulevasest tiimikaaslasest Tänakust: Ott on kavalpea, aga see pole probleem

Neuville ja Tänak olid tiimikaaslased ka aastatel 2020-2022 ning mäletatavasti oli viimasel hooajal nende vahel küllaltki palju nagelemist. Ent Belgia ralliässa hinnangul oli paljuski selle taga tõsiasi, et Hyundail polnud ametlikku bossi. Pärast Andrea Adamo lahkumist tunamulluse hooaja järel asus meeskonda juhendama prantslane Julien Moncet, ent teda nähti alati ajutise tiimipealikuna.

Toonane hooaeg õnnestus paremini Tänakul, kes jõudis viimasest seitsmest rallist kuuel poodiumile. Eestlane väljendas aga selgelt pettumust ja pahameelt pärast Kreeka rallit, kus Hyundai ei lubanud tal mööduda Neuville'ist – tol hetkel evis 2019. aasta maailmameister veel pisikest, kuid siiski arvestatavat tiitlišanssi.

Sel hooajal kihutas Tänak teatavasti M-Spordis, kuid naaseb järgmiseks aastaks Korea autotootja rallitiimi. Kui Neuville oli seal tänavu Esapekka Lappi ees selgelt meeskonna esinumber, siis nüüd jääb ta sellest privileegist arvatavasti ilma. Ent belglane ei paistnud intervjuus portaalile DirtFish olevat sellepärast kuigi pettunud.

„Mis ma sellest arvan? See pole eriline üllatus, kui aus olla. Mulle ilmselt vähem kui [ajakirjanikele],“ kommenteeris Neuville Tänaku naasmist. Ta lisas: „Kuid me kõik teadsime, et Ott ei tahtnud Fordis jätkata. Ning võib-olla ei tahtnud Ford ka temaga jätkata.“

35aastane rallisõitja, kes on MM-sarjas lõpetanud üldarvestuses viiel hooajal teisena, kuid pole kunagi tiitlit võitnud, usub, et Hyundaile tuleb Tänaku lisandumine ainult kasuks. „Otsime [alati] tugevaid sõitjaid ning Ott kuulub tugevaimate sekka. Hyundai tegi õige otsuse, kui esimesel võimalusel ta meeskonda tõi.“

Neuville lisas, et koostöö Cyril Abitebouli käe all võiks sujuda oluliselt paremini. „Minu hinnangul võiks see toimida. Nüüd on meil vähemalt tiimipealik, seega ei tohiks sõitjate juhendamine talle eriline probleem olla.

Ta jätkas: „Kõigile on teada, missuguseid seadistusi ma kasutan, millised on mu rehvivalikud ning rallisõitjana pole mul kunagi olnud saladusi. Ning see ei muutu.