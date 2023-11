Kuidas vältida noortesarjades massilist valskust? Suusaliidu tegevjuht: kui petad, siis valetad iseendale

„Me ei ole ainus riik, kes nii teeb,“ ütles suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll. „Valdavas enamuses ei ole võimalik noortesarjades [suusapõhjasid] testida. Laste arvud on tohutu suured. Näiteks Norras on kollektiivne kokkulepe kasutusel olnud ligi kümme aastat ja nad ei plaanigi lähiajal testimist. Osaleja kinnitab, et sõidab fluorivabalt ja nii on.“

Pole vaja olla pahatahtlik vandenõuteoreetik nägemaks, et see on erakordselt soodne pinnas kõikvõimalike tülide, süüdistuste ja mis seal salata, reaalsete pettuste tekkeks. Nimelt võib fluoripõhine määre anda sõltuvalt ilmast ja distantsist murdmaarajal kümnetesse sekunditesse ulatuva eelise, sest fluor tõrjub osavalt mustust ja vett.

Koll möönab, et keeruline on vastu vaielda.