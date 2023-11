ARMUDRAAMA? Endine tipplaskesuusataja tulistas end kõhtu

Kohalik meedia spekuleerib armudraamast tõukuva enesetapukatse versiooniga, ametlikel uurijatel on töös ka variant, et miski põhjustas lasu kogemata.

Kindel on, et intsident juhtus 1. novembri õhtul Kjustendili linna lähistel asuva Drenov Doli veehoidla kandis. Sealt toimetati ta esmalt Kjustendili haiglasse, kust peagi edasi Sofia haigla intensiivraviosakonda. Kuivõrd kuul oli vigastanud ka kopsu, viisid arstid Anevi kunstlikusse koomasse.

Bulgaaria väljaande Telegraph, kes on juhtumi kajastamisel esirinnas, info kohaselt on asjasse segatud üks naine, kellega Anevil oli suve keskpaigani romantiline suhe. Nad kohtusid armees – Anev töötab alates 2021. aastast Bulgaaria õhuvähe füüsilise ettevalmistuse instruktorina ja seega omab legaalselt püstolit –, kuid naine viidi üle 80 km kaugusel asuva Samokovi väeossa. See kurvastas Anevit.

Viimaste andmete kohaselt on Anevit opereeritud ja ta on nüüd ärkvel. Seda vahendas Telegraphile täna mehe omaaegne treener Georgi Furtunov.

„Ta ei saa rääkida, sest on hingamisaparaadi all, aga vastab žestidega,“ ütles Furtunov. „Ma ei kommenteeri tema isiklikke asju, aga võin öelda, et tal on parasjagu palju toimumas. Nii isiklikus kui ka tööelus.“