HÄIRIV TÕDE: fluorikeelu esimene ohver sai teada, miks ta diskvalifitseeriti

Norra suusaliit ja Mowinckelit toetav suusabränd Head selgitasid välja, et diskvalifitseerimise põhjustas fluoriga saastunud tööriist, millega kanti Söldeni norralanna suuskade alla fluorivaba ehk igati lubatud määret. Aga kuna sellest talvest kasutusel olev testimismasin andis nii-öelda häiret, jäi Mowinckel hooaja esimeses suurslaalomis tulemuseta.

Sportlase pettumus põhjuse selgudes pigem süvenes. „See on juhtumi juures kõige frustreerivam. Miks peaks määrdunud tööriist olema piisav põhjus diskvalifitseerimiseks?“ päris ta intervjuus Norra rahvusringhäälingule (NRK) retooriliselt.

„On tõestatud, et minu suuskade all oli fluorivaba määre. Minu arvates on kurb, et süsteem ei võta seda arvesse. Keelatud määret ei kasutatud, aga kõik, mis on olnud fluori lähedal, võetakse vahele. Mulle näib see ebaõiglane.“

Kahekordse olümpiahõbeda hinnangul pole testimissüsteem veel küps ning rahvusvaheline suusaliit (FIS) on liiga jäik, kui ei suuda eristada keelatud määrde kasutamist saastunud tööriistast.

„Uus süsteem peab olema kõigi osapoolte suhtes aus,“ lisas Mowinckel. „Uue süsteemiga kaasnevad tihti lastehaigused. Minu arvates tuleks need lahendada enne süsteemi kasutuselevõttu. Kuivõrd praegu ei suudeta eristada keelatud määrde kasutamist saastunud tööriistast, on mul tekkinud tunne, et süsteem pole kuigi hea.“

Suusabränd Head, kes hoolitses Söldenis Mowinckeli varustuse eest, võttis süü enda peale. Norralanna kinnitas NKR-le, et ei oota mingit kompensatsiooni – kõige tähtsam olla, et jama ei kordu.