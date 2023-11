KOMMENTAAR | Eesti jalgpalli nukker pidupäev: karistamatud kohtunikud ja ulatuslik hoiakukriis

Neetult kurb, et peame koduse jalgpalliliiga tõelise vahva medaliheitluse kõrval rääkima sootuks millestki muust. Iseäranis mõtlemapanev, et kaine mõistus ei sisenda just liiga suurt usku järgnevate jutupunktide viimast korda ekraanile jõudmisest.