Paide haaras kolmanda koha mängus trumbid endale, parima väravaküti auhind rändab ilmselt Narva

Harju vajas Kuressaarest ilmtingimata võitu, et minna viimasele voorule vastu üheksandal kohal. 1 : 1 viik tähendab aga, et Tartu Tammekal on võimalus homme võõrsil Pärnu Vapruse vastu üheksas koht ära kindlustada, mis kukutaks Harju esiliigasse ja viiks tartlased üleminekumängudele.

Kohtumine Kuressaares oli aga kaugel ilusast, sest mõlemad meeskonnad võitlesid vägeva tuulega. Esimesel poolajal sai allatuult rünnata Harju, teisel Kuressaare.

„Esimese poolaja lõpus mõtlesin juba, et oskan aimata, kuhu pall maanduda võib. Aga tuul suutis seda ikkagi veel rohkem edasi kanda,“ sõnas Harju tabamuse eest hoolitsenud Kristjan Kriis Soccernet.ee vahendusel. „Õnneks värava ajal suutsin õigel hetkel õiges kohas olla ja seega sellega vedas. Esimesel poolajal oli allatuulega palju kergem mängida kui teisel poolajal vastutuult.“

Kuressaare viigivärava löönud Mattias Männilaan sõnas, et tuul tegi mängust kohati loterii. „Pall lendab kaugemale või jääb varem seisma. Võimalik, et meil on natukene rohkem kogemust sellega, kuigi esimene poolaeg olime samamoodi raskustes. Vastutuulega oli väga raske, jooksime end kohe tühjaks. Teisel poolajal oli muidugi lihtsam.“

Kuressaare läheb viimasele voorule vastu seitsmendalt tabelirealt, Narva Trans on selja taga kahe punkti kaugusel.

Jahis kolmandale kohale on trumbid endale haaranud Paide, kes võitis Siim Lutsu kahe tabamuse toel 3 : 1 Transi. Kui aga peaks Tallinna Kalev oma viimased mängud võitma, siis on kolmas koht ikkagi nende oma. Mängus on veel ka Nõmme Kalju, kes homme just Kaleviga kohtubki. Narva ainsa värava eest hoolitses Tristan Koskor, kelle jaoks oli see juba hooaja 16. tabamuseks ja see tähendab talle suure tõenäosusega ka liiga parima väravaküti tiitlit.

„Me mängime oma mänge ja ennustamisega ei tegele,“ sõnas Soccernet.ee ülekandes Siim Luts. „Juhtub, mis juhtub - me anname endast maksimumi. Proovime Levadia vastu samamoodi kolm punkti võtta ja lõpuks näeme, mis seis on.“