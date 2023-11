KOMMENTAAR | Ehk vajame liikumispöördeks hoopis laste vandenõu lapsevanemate vastu?

Suures pildis jäi kõlama, et mitte just kõige eeskujulikum. Nagu tõi välja kultuuriministeeriumi asekantsler Tarvi Pürn, on Eestis küll praegu parim liikumise ja sporditaristu, mis meil kunagi olnud on, treeningutel käivaid lapsi ka nagu jagub, toimuvad suured rahvaspordiüritused – kuid tervisenäitajad, just nn elustiilihaiguste osas, on selgelt negatiivse trendiga. Rohkelt on ülekaalulisi lapsi ja kuigi suremus südame-veresoonkonna haigustesse on viimase 25 aasta jooksul vähenenud, on need surma põhjuste „edetabelis“ ikkagi tipus.